Am Mittwoch, 10. Februar, 20 Uhr, kommt Kabarettistin Simone Solga mit ihrem neuen Programm „Ihr mich auch“ in das Haus des Gastes in Bad Kreuznach, Kurhausstraße 22-24.

Mit unverschämter Virtuosität schleudert Solga, die auch als „Kanzlersouffleuse“ bekannt wurde, ihr Wortfeuerwerk unter die Gäste. „Ihr mich auch“ meint sie wörtlich und emanzipiert sich von Untergangspredigern, Besserwissern und Meisterheuchlern. Eintrittskarten gibt es bei der Tourist-Info, Kurhausstraße 22-24, Telefon 0671 8360050.