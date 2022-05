Für die Saarland-Pfalz-Rallye kann in diesem Jahr wieder eine Wertungsprüfung bei Reichweiler erfolgen. Der Gemeinderat machte dafür am Donnerstag den Weg frei und stimmte einem Antrag des Veranstalters zu, wie Ortsbürgermeister Eric Tuerlings in Nachgang berichtete. Die ADAC-Saarland-Pfalz findet am 20. und 21. August statt. Start und Ziel sind am Schlossplatz in St. Wendel geplant. In Reichweiler wird ein derzeit gesperrter Feldweg, dessen Teerdecke wegen eines Rohrschadens eine Senke aufweist, von dem Veranstalter provisorisch asphaltiert. Er übernimmt auch die Haftung, wie Tuerlings ergänzt. Nach der Rallye werde der Wirtschaftsweg bis zur endgültigen Ausbesserung wieder gesperrt. Noch nicht ersetzt ist dem Ortsbürgermeister zufolge ein Ortsschild an der Kreisstraße 61. Die Hinweistafel am Ortsausgang in Richtung Eckersweiler wurde Mitte April entwendet. Am Ortseingang aus Richtung Pfeffelbach sei es beim Versuch geblieben, da eine Befestigungsschraube nicht gelöst werden konnte, sagte Tuerlings.