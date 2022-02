Jürgen Neu, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Verbandsgemeinderat Kusel-Altenglan und Mitglied des Kreistags, ist aus der Partei ausgetreten. Entsprechende RHEINPFALZ-Informationen hat Neu am Freitag bestätigt. Seine Mandate behält er. Voraussichtlich.

Er habe den Kreisvorstand, dem er als stellvertretender Vorsitzender angehörte, seinen Austritt am Montag mitgeteilt, sagte Neu auf Anfrage. Zugleich habe er angeboten, seine Mandate im Kreistag – dort ist er stellvertretender Fraktionsvorsitzender – und im Verbandsgemeinderat weiterhin als parteiloses Mitglied der jeweiligen Fraktion auszuüben. Signale aus der Parteiführung deuteten darauf hin, dass dies so gewünscht sei.

Der 54-jährige Kuseler gehört der AfD schon seit 2013 an. Er galt stets als Gemäßigter in der zunehmend rechtspopulistischen Partei. Er drängte nie in die erste Reihe, war aber das Arbeitstier des Kreisverbands, der seit seiner Gründung bereits ein halbes Dutzend Vorsitzende gesehen hat.

Unzufrieden mit Parteientscheidungen

Als Anlass für seinen Rückzug nannte Neu den Austritt des bisherigen Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen aus der AfD, den dieser unter anderem damit begründet hatte, dass immer größer werdende Teile der AfD rechtsextremistisch seien. Neu sagte, er habe sich spätestens seit dem Bundesparteitag im April zunehmend unwohl mit Entscheidungen der Partei gefühlt. „Früher habe ich für die Parteiarbeit gebrannt, im letzten Jahr hat das Feuer schon nicht mehr so gelodert, und nun ist es ganz erloschen“, sagte der Justizvollzugsbeamte. „Ich habe mich immer stark an Persönlichkeiten orientiert.“ Jörg Meuthen sei der Letzte gewesen, mit dem er sympathisiert habe. Dessen Austritt habe für ihn nun den Ausschlag gegeben.

Wie es mit dem Kreisverband Kusel weitergeht, der insgesamt als gemäßigt gilt, dazu wollte Neu nichts sagen. Dessen Mitgliederzahl ist laut Neu zuletzt auf nur noch knapp über 30 zurückgegangen.