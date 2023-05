Wie wäre es mal wieder mit einem Museumsbesuch? Am Internationalen Museumstag am Sonntag, 21. Mai, ist dieser in mehreren Einrichtungen im Kreis bei freiem Eintritt möglich.

Im Landkreis Kusel beteiligen sich in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal mehrere Museen, die zwischen 13 und 18 Uhr für Besucher geöffnet sind. Der Eintritt ist frei. Besucht werden können das Bergmannsbauernmuseum in Breitenbach, das Jüdische Museum in Steinbach und das Diamantschleifermuseum sowie die Kapelle in Brücken. Geöffnet sind außerdem in Altenkirchendas Kirschenlandmuseum, der Glockenturm in Börsborn und in Schönenberg-Kübelberg das Kulturhaus. In Waldmohr gibt das Fischerei-Museum im Bürgerhaus einen Einblick in die Fischwelt regionaler Gewässer. Besondere Attraktionen sind geangelte Rekordexemplare sowie historische Angel- und Fischereigeräte. Wanderführer bieten Touren zwischen den Museen an. Startpunkte sind um 14 Uhr an den Museen in Breitenbach (Ziel: Altenkirchen), Schönenberg-Kübelberg (Ziel: Waldmohr) und Steinbach (Ziel: Brücken). Um 16 Uhr machen sich die Gruppen auf den Rückweg. Die Strecken sind 4,5 bis 5,5 Kilometer lang. Gelaufen wird je eineinhalb Stunden.

Das Stadt- und Heimatmuseum Kusel ist an diesem Tag regulär von 14 bis 17 Uhr offen. Neben der Wunderlich-Ausstellung kann dort die aktuelle Schau des Kunstkreises Kusel zum Thema Wasser in Augenschein genommen werden. Das Auswanderer-Museum Oberalben öffnet von 14 bis 16 Uhr.

Führungen unter Tage

In der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein veranstaltet das Kalkbergwerk Wolfstein den Museumstag mit mehreren Aktionen: Neben Bergwerksführungen gibt es einen Sektempfang sowie mehrere Spiele. Am Glücksrad gibt es Preise zu gewinnen, geboten werden zudem eine „Schaumkuss-Schleuder“, ein „XXL-Jenga-Turmspiel“, ein Riesen-Vier-Gewinnt-Spiel, Leitergolf sowie ein Bergwerksquiz, Kniffel, Ringewerfen und Kugelschießen.

Das Kalkbergwerk ist von 13 bis 18 Uhr geöffnet, die letzte Einfahrt an diesem Tag erfolgt um 17 Uhr. In der Grubenbahn und beim Stollenrundgang gibt es Einblicke in die Welt „unter Tage“. Neben den Abbruchstellen vermitteln Geräte, die zum Abbau und zum Transport dienten, einen Eindruck der Arbeit der Bergmänner. Dies wird durch eine Ausstellung mit Schaubildern und einem Dokumentarfilm ergänzt.

Im Druckereimuseum Wolfstein am Rathausplatz ist zwischen 10 und 14 Uhr geöffnet. Führungen finden zu jeder vollen Stunde statt.

Auch die Museen auf Burg Lichtenberg sind geöffnet. Dort beteiligen sich das Urweltmuseum Geoskop sowie das Pfälzer Musikantenland-Museum im Rahmen des Burgfrühlings am Internationalen Museumstag. Sowohl Zehntscheune als auch das Geoskop öffnen von 10 bis 18 Uhr. Im Urweltmuseum wird eine Vorschau zur Sonderausstellung „Im Paradies der Saurier“ gezeigt. Zudem wird eine Sonderausstellung zu Fossilien präsentiert. Für 13 Uhr ist eine Führung durch das Geoskop geplant. Zwischen 14 und 17 Uhr kann man bei der Präparation von „Pfälzer Ursauriern“ zuschauen. Der Arbeitskreis Astronomie bietet Sonnenbeobachtungen an. In der Zehntscheune ist die Sonderausstellung „Das Gras wachsen hören – Pflanzen und Musik“ zu sehen. Um 15 Uhr wird eine Führung über die Burg angeboten. In der Jugendherberge wird eine Kunstausstellung der Familie Denzer zu sehen sein.

Internet

www.museumstag.de