Im Mai ist auch die Zeit für den Burgfrühling, der stets viele Menschen auf die Burg Lichtenberg lockt. Das Programm bietet Besuchern die Möglichkeit, zu stöbern, zu staunen und zum Mitmachen.

Der Burgfrühling fällt am Sonntag, 21. Mai, wieder mit dem Internationalen Museumstag zusammen. Das bedeutet: Der Eintritt ins Urweltmuseum sowie ins Pfälzer Musikantenland-Museum ist während des Veranstaltungstages von 10 bis 18 Uhr frei. Darüber hinaus gibt es Führungen und Wanderungen, einen Blumen- und Kräutermarkt, Verkaufsstände mit Essen und Trinken und Mitmachstationen. Natürlich darf auch Musik nicht fehlen. In der Jugendherberge zeigt Familie Denzer ihre Kunstausstellung.

Neben der Ausstellung zur Pfälzer Urzeit im Geoskop sind die Sonderausstellungen „JurARTic Class“, in der Fossilien künstlerisch interpretiert werden, und eine Vorschau auf die Sonderausstellung „Im Paradies der Saurier“ zu sehen. Wer selbst aktiv werden möchte, kann ab 10.30 Uhr an der Sonnenbeobachtung mit dem Arbeitskreis Astronomie teilnehmen, ab 12 Uhr wird eine Fossil- und Edelsteinpräparation angeboten. Im Musikantenland Museum in der Zehntscheune ist die Sonderausstellung „Das Gras wachsen hören – Pflanzen und Musik“ zu sehen. Außerdem gibt es Originalmusik komponierender Meister zu hören. Und der Kohlbachtaler stimmt die Besucher ab Mittag mit seinem Drehorgelspiel in das Thema ein.

Kräuterquiz und Tastkästen

Rund um die Zehntscheune bieten Mitmachstationen ein abwechslungsreiches Programm: Kinderschminken, Ballonmodellieren und eine Buttonmaschine warten auf Interessenten. Außerdem kann man lernen, einfache Instrumente selbst zu basteln, oder sich in der Stummfilmsynchronisation erproben. Außerdem gibt es Tastkästen zur Natur und ein Kräuterquiz. Und wie in jedem Jahr können Mittelalterfans sich im Zwinger neben dem ersten Tor in die Kunst des Bogenschießens einführen lassen.

Auf dem Blumen- und Kräutermarkt auf der Unterburg werden neben Kräutern und Gewürzen eine Auswahl an ätherischen Ölen, Tee, Salami, Schinken, Konfitüren, Gartendeko, Schmuck und Keramik sowie Abenteuerspielsachen angeboten. Von 10 bis 14 Uhr ist die Teilnahme an einer Wildkräuterwanderung möglich. Und wer mehr über Burg Lichtenberg wissen möchte, kann um 15 Uhr an einer Burgführung teilnehmen.

Ab 11 Uhr treten verschiedene Ensembles der Musikschule Pfälzer Musikantenland auf der Unterbühne auf, um 13.30 gibt es ein Platzkonzert mit den „Men in Blue“, der Brassband des Polizeiorchesters Rheinland-Pfalz, und um 15.30 treten hier „Wings of Swing“ auf, eine Band der US Air Force aus dem nahe gelegenen Ramstein. „Es ist toll, dass unsere amerikanischen Freunde auch dieses Jahr wieder dabei sind“, sagt Kulturamtsleiterin Corina Molz. In der Burgkirche treten um 16 Uhr Malcolm Chambers, Gabriel Vealle und der Westpfalz Gospel Week Chor an.