Die Integrierte Gesamtschule (IGS) Schönenberg Kübelberg/Waldmohr darf sich künftig „Partnerschule des Sports“ nennen. Im Zuge der Bundesjugendspiele Turnen wurde das Zertifikat an den stellvertretenden Schulleiter Peter Molter überreicht. Katrin Riebke, Vertreterin des Landessportbunds, hob die optimalen Rahmenbedingungen für den Sport an der IGS mit der Einrichtung der Sportklasse ab Klassenstufe 5, dem Wahlpflichtfach Sport in der Mittelstufe sowie dem Sport-Leistungskurs in der Oberstufe hervor, teilte die IGS mit.

Der Internetseite des Landessportbunds zufolge können weiterführende Schulen seit 2009 das Prädikat erhalten. Dieses wird für die Dauer von vier Jahren verliehen, eine Verlängerung ist möglich, ergänzt die IGS in ihrer Mitteilung. Kriterien dafür sind zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Sportvereinen, das Angebot eines Leistungskurses Sport, die Teilnahme an Schulsportwettbewerben, Klassenfahrten mit sportlichem Schwerpunkt, Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten in den Pausen sowie die kontinuierliche Fortbildung der Sportlehrer.