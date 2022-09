Drei Impfbus-Termine gibt es im Oktober, die von Süden nach Norden über den Kreis verteilt sind: am Montag, 10. Oktober, am Schönenberg-Kübelberger Marktplatz, am Dienstag, 18. Oktober, am Wasgau-Markt in der Industriestraße in Kusel, sowie am Dienstag, 25. Oktober, an der Odenbacher Sporthalle – jeweils von 10 bis 17 Uhr. Für die Impfung gegen das Coronavirus ist keine Terminvereinbarung erforderlich. Mitzubringen sind Personalausweis, Krankenkassenkarte und Impfbuch.