Der große Tag rückt immer näher für die „eRowos“ an der Xbox. In der kommenden Woche wird die erste Hauptrunde im DFB-ePokal gespielt. Dann trifft das Team auf die virtuellen Kiezkicker vom FC St. Pauli. An diesem Wochenende geht es aber erst mal um den Verbandsliga-Titel.

Am kommenden Donnerstag, 6. Mai, ist es soweit: Dann „kicken“ die „eRowos“ gegen den FC St. Pauli. „Die Nervosität hält sich noch in Grenzen. Aber