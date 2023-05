Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sechs Partien fehlen der HWE Erbach-Waldmohr noch zum großen Glück. Selbst einen Ausrutscher kann sich der Verbandsligist auf dem Weg in die Saarlandliga noch leisten. Die nächste Aufgabe steht am Samstag (17.30 Uhr) beim TuS Brotdorf II an.

Brotdorf, ein Merziger Stadtteil, liegt derzeit auf dem neunten Tabellenrang. Sieben Saisonsiege hat die Mannschaft eingefahren. Seit Januar kommen die Brotdorfer allerdings nicht so recht vom Fleck.