Nach einer überzeugenden zweiten Halbzeit gewinnt das Herrenteam der HSG Schwarzerden-Kusel das Heimspiel gegen die Black Bulls Alsweiler III mit 35:21 (13:8) und darf sich zumindest vorübergehend über Platz zwei in der B-Liga des HV Saar freuen.

Die Partie war in den ersten 15 Minuten durch Schwächen in der Abwehr und statisches und fehlerhaftes Angriffsspiel geprägt, berichtet Wolfgang Serbiné, Abteilungsleiter beim TV Kusel. So stand es dann auch 4:3 aus Gästesicht. HSG-Trainer Christian Jung handelte und nahm eine Auszeit. Er bemängelte die Lethargie der kompletten Mannschaft („Team mit Ruhepuls 40“), erinnerte an die Spielfreude beim Kantersieg in der Vorwoche beim TV Losheim II und versuchte sein Team zu mehr Engagement zu motivieren. Drei Tore in Folge für die HSG leiteten dann den Umschwung ein. Bis zur 22. Minute hatte Jungs Team einen Drei-Tore-Vorsprung (9:6) herausgeworfen, der sich bis zur Halbzeit erhöhte (13:8).

„In Hälfte zwei setzte die HSG das variable und schnelle Angriffsspiel fort und konnte auch einige Tempogegenstöße erfolgreich abschließen“, berichtet Serbiné. Da auch die Abwehr körperbetonter agiert und im Verbund besser verschoben habe, kamen die Black Bulls kaum noch zu leichten Toren. Mitte der zweiten Halbzeit stand es daher bereits 24:16 für die HSG.

Das Heimteam ließ dennoch nicht locker, setzte Chancen aus dem Rückraum, vom Kreis und von außen in Tore um. Insgesamt 22 Tore erzielte die HSG im zweiten Abschnitt zum 35:21-Sieg. Die HSG rangiert mit 7:1 Punkten aktuell auf dem zweigeteilten zweiten Platz der B-Liga des Handballverbandes Saar. Die nächsten beiden Wochenenden sind für das Team spielfrei. Am Samstag, 27. November (20 Uhr, Sporthalle Roßberg, Kusel) treffen die Handballer auf den USC Saar.

So spielten sie

HSG Schwarzerden-Kusel: Müller/Wittke (Tor) - Wolny (9), Kusch (8), Kollmann (7), Hinkelmann (4), Zimmer (2), Hofrichter (2), Strauß (2), Bottelberger (1)