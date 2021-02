Ein Brand in einem Einfamilienhaus in der Straße Am Kochelsberg in Hinzweiler (Kreis Kusel) hat am Samstagnachmittag einen hohen Sachschaden verursacht. Laut der Polizei konnten die Bewohner rechtzeitig das Haus verlassen. Der Carport und die darunter stehenden zwei Autos sind dagegen vollständig ausgebrannt. Außerdem wurde der Dachstuhl des Hauses stark beschädigt. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf 200.000 Euro. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.