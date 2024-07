Zum fünften Mal unternehmen Besitzer von Hochrädern und Niederrädern eine „Historische Radtour“. Am Samstag, 20. Juli, machen sich die mehr als 30 Radfahrer auf den Weg von Lauterecken nach Wolfstein und wieder zurück. Organisator ist erneut der Offenbach-Hundheimer Thomas Rheinheimer. Der 62-Jährige besitzt seit sechs Jahren ein Hochrad und hat schon an einigen Rennen mit Erfolg teilgenommen. Im Vorjahr wurde er sogar Weltmeister beim 41. Hundert-Meilen-Grandprix im italienischen Cremona. Bei der fünften Auflage der „Historischen Radtour“ steht nicht die Geschwindigkeit im Vordergrund, sondern der reine Genuss am gemütlichen Fahren auf historischen Fahrrädern. Die Teilnehmer kommen aus der Region, dem Rhein-Main-Gebiet, aus Luxemburg und Belgien. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Lauterecker Veldenzschloss. In Wolfstein steht die Besichtigung des Kalkbergwerkes auf dem Programm.