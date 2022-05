Die Zuschauer in der Halle auf dem Roßberg in Kusel sahen am Wochenende ein hochklassiges, schnelles und mit vollem Körpereinsatz geführtes Handballspiel des bisherigen Tabellendritten der B-Liga, HSG Schwarzerden-Kusel, gegen die bisherige Nummer eins, den TuS Elm-Sprengen III. Mit einem verdienten 27:21 (14:8)-Heimsieg endete die Partie.

Durch den Erfolg kletterte die HSG selbst auf Platz eins. Im letzten Spiel am Samstag (18 Uhr, Jahnsporthalle Schwalbach) müssen die Kuseler auswärts beim selben Gegner antreten. Ob es bei einem Sieg zur Meisterschaft reicht, hängt auch vom TuS Wiebelskirchen ab, der noch zwei Spiele zu absolvieren hat und mit zwei Siegen punktgleich mit der HSG wäre. Der direkte Vergleich fällt zu Gunsten von Wiebelskirchen aus.

Das erste der beiden Spitzenspiele gegen Elm-Sprengen, das sogar die Spieler aus Wiebelskirchen als Zuschauer in die Halle lockte, entschied die HSG klar für sich. Zwar gingen die Gäste zu Beginn in Führung, doch die Kuseler antworteten mit temporeichem und druckvollem Angriffsspiel und führten nach neun Minuten mit 4:1. Mit teils gut herausgespielten, teils glücklichen Toren und einer starken Torhüterleistung setzte sich die HSG auf 13:5 (22.) ab. Torhüter Stefan Wittke brachte die TuS über die gesamte Spieldauer mit starken Paraden förmlich zur Verzweiflung.

Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze

Bis zur Halbzeit kam Elm-Sprengen III nochmals heran (14:8), und auch nach der Pause verkürzten die Gäste den Rückstand (17:13, 39.). Beim Stand von 21:16 (47.) startete die HSG dann einen starken 3:0-Lauf, der innerhalb von drei Minuten die Vorentscheidung brachte. Am Ende stand so der 27:21-Sieg.

Die HSG ist nun mit 23:7 Punkten Tabellenführer vor dem letzten Spieltag. Die TuS Elm-Sprengen III (22:8), RW Schaumberg II (22:8) und die TuS Wiebelskirchen II (ein Spiel Rückstand, 21:7) werden auf einen Fehler der Kuseler hoffen.

So spielten sie

HSG Schwarzerden-Kusel: Müller/Wittke (Tor) - Bottelberger (1), Rohe (2), Wolny (7/1), Kollmann (7/1), Hinkelmann (1), Kusch (7), Zimmer (1), Jung, Hofrichter (1).