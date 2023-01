Schönenberg-Kübelberg. Es wird noch Jahre dauern, bis der Verkehr – mehr als 10.000 Fahrzeuge pro Tag – rund um und nicht mehr durch die Südkreis-Gemeinde fließt. Die Grundpfeiler der Planung sollen aber deutlich früher stehen. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hat vier Varianten erarbeitet, wie die rund 2,5 Kilometer lange Strecke künftig verlaufen soll. Diese führen vom Minitec-Kreisel aus Richtung Norden, dann in einem Bogen bis zur St. Wendeler Straße nahe des Sportplatzes der Integrierten Gesamtschule, dann weiter bis zur B423 in Richtung Brücken. Richard Lutz, Leiter der LBM-Dienststelle in Kaiserslautern, hofft, dass im Frühjahr eine Variante ausgewählt und die Planung dann weiter konkretisiert werden kann.

Derzeit – seit mehreren Monaten – finde die Abstimmung mit der LBM-Zentrale und dem rheinland-pfälzischen Verkehrsministerium statt. Dabei geht es auch um einige offene Fragen. Ungeklärt war zuletzt, wie Fahrradfahrer sicher an der künftigen Umgehungsstraße vorbeigeführt werden können. Außerdem geht es um die Ausbildung der Knotenpunkte. Lutz zufolge möchte der LBM die Umgehungsstraße an der Linden-, St. Wendeler Straße und auch später an der Bundesstraße an einen Kreisel anschließen. „Das halten wir für die sicherste Lösung.“ Diese müsse aber auch bezahlt werden.