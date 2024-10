Nach mehrjähriger Pause durfte sich der vierfache deutsche Rallye-Meister Marijan Griebel (35, Hahnweiler) mit seinem Beifahrer Tobias Braun (30, Maikammer) wieder auf großer Bühne mit den besten Rallyepiloten der Welt messen.

Den Rahmen hierzu bot am vergangenen Wochenende die Central European Rally, die mit einem länderübergreifenden Konzept den Rahmen für den 13. Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) bildete. Der Start fand inmitten der tschechischen Hauptstadt Prag statt. An den darauffolgenden dreieinhalb Tagen führte die Route die Rallyeasse über insgesamt 18 Wertungsprüfungen durch Tschechien, Österreich und Deutschland.

Fehlerfreie Fahrt

Bravourös meisterten Griebel und Braun mit dem aus der deutschen Rallye-Meisterschaft bekannten Skoda Fabia RS Rally2 des Pole Promotion Teams die anfangs sehr wechselhaften Wetterbedingungen, die zu extrem unterschiedlichen und ständig wechselnden Gripverhältnissen auf den Strecken führten. Mit konstant schnellen Zeiten und fehlerfreier Fahrt platzierten sie sich nach knapp drei Stunden Gesamtfahrzeit als bestes deutsches Team auf dem 13. Gesamtrang und dem siebten Platz der Kategorie WRC2, einer Begleitmeisterschaft zur Rallye-Weltmeisterschaft.

„Es war mir eine große Freude und Ehre, nach so langer Zeit endlich wieder in der WRC an den Start zu gehen. Durch unseren frühzeitigen Titelgewinn in diesem Jahr in Verbindung mit der grandiosen Unterstützung meiner Partner ist es uns gelungen, das finanzielle Mammutprojekt eines WRC-Events erfolgreich auf die Beine zu stellen. Wir hatten riesigen Spaß und ich habe jeden Meter in unserem tadellos funktionierenden Skoda Fabia RS Rally2 genossen“, bilanziert der Westpfälzer nach der Zielankunft in Passau. Zehntausende Zuschauer säumten die Straßen und boten eine beeindruckende Kulisse. Nach einer sehr erfolgreichen Saison mit acht Gesamtsiegen und dem nationalen Meistertitel ist das Sportjahr für Griebel und Braun nun beendet.