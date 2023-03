Eine Platzierung zwischen den Rängen drei und sieben wird es am Ende der Saison wohl für den FV Kusel in der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern. Daran dass der Sprung nach ganz oben nicht klappte, waren mutmaßlich die vielen Personalprobleme schuld. Am Sonntag gastiert der SV Nanz-Dietschweiler II in der Kreisstadt.

„Oben mitspielen“ lautete vor der Saison 2022/2023 die Zielsetzung beim FV Kusel. „Wobei es nicht das Ziel war, aufsteigen zu wollen. Eine gute Runde spielen, ja“, hält Spielleiter Benjamin Fauß fest. Auch er sieht für den derzeit sechstplatzierten FVK durchaus noch Möglichkeiten, den einen oder anderen Platz nach oben zu rücken, liegen doch zwischen den Plätzen drei und sieben derzeit lediglich vier Punkte.

„Wir mussten immer viel wechseln. Kam mal ein Verletzter zurück, fiel wieder der nächste aus. Wenn wir mit unserer besten Elf spielen könnten, hätten wir auch mit den Spitzenmannschaften aus Wolfstein und Schönenberg konkurrieren können“, erläutert Fauß und zieht dass Zwischenfazit, „dass wir nicht superglücklich, aber auch nicht enttäuscht sind, so wie die Saison bislang gelaufen ist. Wenn wir dann am Ende Dritter, Vierter oder Fünfter werden, ist das unter den Voraussetzungen ordentlich“.

Der Gewinner der Saison

Positiv ist indes die Entwicklung in den vergangenen Wochen, gab es da doch einen 3:2-Auswärtssieg (nach 0:2-Rückstand) beim FV Kindsbach sowie jüngst den 2:1-Heimsieg gegen den SV Steinwenden II. Auffällig dabei: Daniel Hillmer, dem jeweils der Siegtreffer gelang. In der Vorwoche erzielte er gar beide Treffer. „Daniel ist ja eigentlich ein Defensiver. Er ist groß, torgefährlich, hat ein gutes Kopfballspiel und wird, weil wir da eng besetzt sind, auch mal offensiv eingesetzt. Er ist so etwas wie der Gewinner der Saison, ihn hatte man als Stammspieler und Leistungsträger vielleicht nicht unbedingt auf dem Zettel“, berichtet der Spielleiter. Fauß lobt weiter: „Er bringt einfach Leistung. Im Training, im Spiel und hat sich so verdient dazu gebracht, wo er heute ist.“

Jüngst ist auch Kevin Berger wieder im Kader der ersten Kuseler Mannschaft aufgetaucht. Nach langer Knieverletzung, vielen Einsätzen in der Zweiten und neuerlicher Arthroskopie im Winter wird „Kiwi“ inzwischen wieder bei der A-Klasse-Mannschaft gebraucht. Dies wohl auch am Sonntag, wenn der SV Nanz-Dietschweiler II an der Winterhelle gastiert. Dieser hat zu Beginn des Jahres, auch weil die Bezirksliga-Elf noch spielfrei war, ordentlich gepunktet. „Am Sonntag aber spielt deren Erste in Schopp. Insofern erwarte ich keine Übermannschaft, auch wenn es für sie um den Klassenerhalt geht. Aber klar: Wenn die dann kompakt stehen, muss man sie erstmal knacken“, sagt Fauß. „Was ich erwarte ist ein Sieg unserer Mannschaft. Das gibt schon die Tabellenkonstellation her, wir haben ein Heimspiel. Wenn wir auf dem Platz bringen was wir können, müssen wir einfach gewinnen. Ich tippe auf ein 3:0“, ergänzt der einstige Klassekeeper, der auch heute immer mal zwischen den Pfosten einspringt, wenn Not am Mann ist. Er hofft auf den dritten Sieg in Serie.

Spiele im Überblick

A-Klasse KUS-KL: TSG Wolfstein-Roßbach – SG Breitenbach/Dunzweiler, FV Kindsbach – VfB Reichenbach II, FV Kusel – SV Nanz-Dietschweiler II, SG GlanAlb – VfB Waldmohr, SG Theisbergstegen-Etschberg – TuS Schönenberg (alle So, 15), SV Steinwenden II – SG Bechhofen/Lambsborn, SV Spesbach – SV Kottweiler-Schwanden (beide So, 16)

A-Klasse Bad Kreuznach: SG Veldenzland – SG Monzingen/Meddersheim (So, 15)

A-Klasse Birkenfeld: ASV Langweiler/Merzweiler – VfL Weierbach (So, 15)