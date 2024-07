Arbeiten am Bahngleis in Lauterecken haben am Montag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Nach Angaben der Polizei waren Bauarbeiter im Bereich des Bahnhofs an den Gleisen tätig. Offensichtlich durch Funkenflug begannen einige Bahnschwellen im Gleisbett der Draisinenstrecke zu kokeln. Die Feuerwehr rückte an, löschte die Schwellen und verhinderte dadurch größeren Schaden.