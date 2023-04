Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für großes Interesse hat am Dienstag die Zwangsversteigerung mehrerer Grundstücke mit Wohnhaus und Nebengebäuden in Hinzweiler gesorgt. Der Andrang war so groß, dass die Versteigerung unter freiem Himmel stattfinden musste.

Kusel, Amtsgericht, Dienstagmorgen kurz nach 10 Uhr. Es ist kalt, grau und ungemütlich. Doch im Innenhof tummeln sich über 60 Menschen. Sie alle sind gekommen, weil sie Interesse