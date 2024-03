Freiwillige Feuerwehren der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan ehren langjährige Mitglieder und besonderes Engagement.

Die Freiwilligen Feuerwehren stehen rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr stets einsatzbereit zur Verfügung. Um den vielseitigen Einsatzaufgaben fachgerecht begegnen zu können, absolvieren die 522 Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner der 25 Wehren der Verbandsgemeinde (VG) Kusel-Altenglan hierzu viele Übungen und Lehrgänge. Zusätzlich rückten die Wehrleute 2023 zu insgesamt 303 Einsätzen aus.

Um dieses hohe Engagement der Feuerwehrmitglieder zu würdigen, fand vergangene Woche der vierte Feuerwehr-Kameradschaftsabend der VG in der Schulturnhalle in Rammelsbach statt. Traditionsgemäß wurde der Kameradschaftsabend dafür genutzt, Beförderungen zu feiern sowie Feuerwehr-Ehrenzeichen für langjährige Dienstzeiten und besondere Verdienste an Feuerwehrmitglieder zu verleihen.

Niklas Schlemmer wurde zum Wehrführer der gastgebenden Feuerwehr Rammelsbach bestellt. Die Beförderung zum Brandmeister und die Bestellung zum Gruppenführer erhielten Niko Lanzer aus Bosenbach sowie Sebastian Ludwig und Marco Schneider aus Theisbergstegen. Zum Oberbrandmeister und Zugführer wurde Lukas Hoffmann aus Ruthweiler nach erfolgter Ausbildung befördert.

Die Geehrten

Für jahrzehntelanges und außergewöhnliches Engagement: Björn Metzger und Wolfgang Zander (beide Altenglan), Alfred Lanzer (Bosenbach), Michael Weyrich (Herchweiler).

Goldenes Feuerwehr-Ehrenzeichen für 35 Jahre Tätigkeit: Wolfgang Zander (Altenglan), Achim Kiefer (Friedelhausen), Marcel Müller (Körborn), Jürgen Oster (Kusel), Uwe Dick (Schellweiler), Matthias Weber (Selchenbach), Ingo Bachmann (Ulmet).

Goldenes Feuerwehr-Ehrenzeichen für 45 Jahre Tätigkeit: Andreas Petermann (Bosenbach), Harald Rudig (Ehweiler), Ronny Schäfer, Gerd-Roland Schmidt (beide Friedelhausen), Hans Joachim Forster (Horschbach), Ottmar Fauß, Peter Rapp (beide Kusel), Theo Preis, Markus Preis (beide Niederstaufenbach), Jürgen Schäfer (Selchenbach).