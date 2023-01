Die planerischen Vorbereitungen zum Bau einer zweiten Freiflächen-Photovoltaikanlage in Albessen schreiten zügig voran. Wann die Anlage installiert wird, ist allerdings noch unklar. Zunächst war noch ein Beschluss des Gemeinderates notwendig.

Die Gemeinde plant mit der Wes Green GmbH aus Trier eine 15,5 Hektar große Solaranlage nördlich der Autobahn 62 in Richtung des Nachbardorfs Ehweiler. Die Jahresleistung könnte den Angaben zufolge zehn Megawatt betragen. „Wir hoffen, dass nun zügig gebaut wird“, sagte Ortsbürgermeisterin Traute Bortscher nach der jüngsten Gemeinderatssitzung. Darin stellten die Ratsmitglieder weitere Weichen mit der Einleitung eines Satzungsverfahrens sowie mit einem Aufstellungsbeschluss.

Die größte Fläche des neuen Solarparks befindet sich in privater Hand, die Gemeinde verfügt dort jedoch noch über ein rund 1,6 Hektar großes Areal. Bereits vor gut zehn Jahren hatte Albessen eine Solaranlage südlich der Autobahn am Ortseingang von Konken her errichtet.

Der Rat diskutierte ferner über eine Anfrage der UKA-Gruppe mit Sitz in Meißen zur Errichtung eines weiteren Windrades. „Dies haben wir jedoch abgelehnt, um das Projekt mit der Solaranlage nicht zu gefährden“, berichtete Bortscher.