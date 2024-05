Menschen aus Kusel und Umgebung haben am Montag Gesicht für Demokratie gezeigt und an dem Projekt „Demokratie – Akzeptanz – Vielfalt“ teilgenommen. Dahinter verbirgt sich eine Aktion des Kaiserslauterer Fotografen Thomas Brenner. Er porträtiert Menschen, die mit ihrem Gesicht für demokratische Werte stehen wollen. Nach Stationen in Kaiserslautern und Zweibrücken war er am Montag gleich an zwei Orten in der Kreisstadt zugegen: am Vormittag im Siebenpfeiffer-Gymnasium und am Nachmittag im Bioladen Ursprung. 106 Menschen – überwiegend Schüler und Lehrer – haben sich beim Termin in der Schule ablichten lassen, erzählt Brenner am Nachmittag, der sich sehr zufrieden mit der Resonanz zeigt. Die Schule habe die Werbetrommel kräftig gerührt, Eltern und Schüler angeschrieben, per Durchsage informiert. Ohne Pause habe er alle Hände voll zu tun gehabt, berichtet Brenner. Eine Lehrerin habe ihn beim Aufnehmen der Daten unterstützt, beispielsweise das Eintippen des jeweiligen Demokratieslogans übernommen, das sich die Teilnehmer aussuchen durften. Zur Entscheidungshilfe hat der Fotograf ein Plakat mit mehreren Vorschlägen mitgebracht. Das hing am Nachmittag denn auch im Bioladen, wo Brenner ebenfalls einiges zu tun hatte. Ihren Slogan „Demokratiemitmacherin“ hat sich Teilnehmerin Daniela Kauf aus Niederbrombach bereits im Vorfeld überlegt. Schon 2015 habe sie an der Aktion Brenners mit dem Namen „Kusel ist bunt – Willkommen in Kusel“ teilgenommen. „Ich fand das damals schon toll“, sagt Kauf. Auch das jetzige Thema Demokratie finde sie super – durch die Aktualität einmal mehr. Die Porträts von den beiden Stationen in Kusel werden in den kommenden zwei bis drei Wochen auf der Internetseite des Projekts demokratie-akzeptanz-vielfalt.de zu sehen sein.