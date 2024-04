Das Forstamt Kusel hat ein digitales Osterquiz erstellt. Auf einem Rundweg durch die Kuseler Winterhelle können sich Interessierte bis 21. April verschiedenen digitalen Aufgaben stellen.

Das Quiz kann über die App „Actionbound“ gestartet werden. Auf einem Rundweg von 2,5 Kilometern werden die Teilnehmer vom Osterhasenmeister Basti geleitet. Dabei gilt es, verschiedene Fragen zu beantworten, etwa: Wer sind Freunde und Feinde der Hasen? Woher kommen die Ostereier und wie findet man das perfekte Versteck? Ziel sei es, am Ende ein ausgebildeter Osterhase zu sein, teilt das Forstamt Kusel mit. Die passenden QR-Codes müssten unterwegs gefunden werden. Das Quiz dauere circa zwei Stunden. Papier und Stift sind dem Forstamt zufolge nicht erforderlich, die Rallye läuft ausschließlich über die kostenlose App „Actionbound“. Wichtig sei, dass die App schon im Vorfeld zuhause installiert wird.

Start und Ziel befinden sich am Waldparkplatz der Winterhelle in Kusel. Fahrzeuge können vor dem ehemaligen VdK Heim im Etschberger Weg 49 abgestellt werden. Von dort geht es einen unbefestigten Weg hinauf in den Wald und nach etwa 100 Metern kommt man zum Startpunkt. Den Start-QR-Code einscannen, der dort auf einem Plakat aushängt und den Bound (das Quiz) herunterladen – los geht’s.