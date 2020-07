Direkt neben dem Heuhotel Schanz bei Konken brannte am Montag gegen 16.20 Uhr ein 2,5 bis drei Hektar großes Feld. Das teilte die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan mit. Die Wehren Konken, Herchweiler, Kusel und Selchenbach waren mit 40 Einsatzkräften vor Ort und haben das Feuer innerhalb von einer Stunde gelöscht. Danach habe es nur noch wenige Nachlöscharbeiten gegeben, berichtet Sebastian Jung, Pressewart der Feuerwehr Kusel-Altenglan. Zur Unterstützung war das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Altenglan dabei; außerdem zum Schutz der Einsatzkräfte der Rettungswagen des DRK Kreisverbandes. Da das Feuer drohte, auf das Anwesen des Heuhotels überzugreifen, bauten die Einsatzkräfte eine Riegelstellung auf. Jung erklärt, was das bedeutet: „Wir haben von der Straße aus Wasser in die Bäume gesprüht und sie gekühlt. So konnten wir vorbeugen, dass das Feuer auf die Bäume und dann auf das Hotel überspringt“. Die Brandursache sei noch unklar. Wie die Feuerwehr mitteilte, war dies der sechste Einsatz innerhalb der letzten zwei Wochen bei Getreidefeldbränden in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan. Die Vielzahl solcher Brände erkläre sich durch die derzeit herrschende große Trockenheit.