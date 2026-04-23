Mit Bewegung sollen Menschen für ihre Gesundheit sorgen: Dieses Ziel verfolgt die AOK mit einem neuen Angebot. In und um Waldmohr werden Gesundheitswanderungen angeboten.

Die Bürger im Freien in Bewegung bringen: Das ist ein Ansatz, den die Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) Rheinland-Pfalz/ Saarland verfolgt. Dabei geht es darum, gesund zu bleiben und Krankheiten vorzubeugen. Eine sogenannte Gesundheitspartnerschaft ist die AOK jetzt mit der Stadt Waldmohr eingegangen. Unter der Leitung der zertifizierten Wanderführerin Barbara Kobza werden Wanderungen angeboten.

„Wir wollen Prävention in die Breite tragen“, erklärt Gudrun Kilburg, Gesundheitsmanagerin bei der AOK. Deshalb strebe die Krankenkasse Kooperationen mit Kindergärten, Schulen, Betrieben und Kommunen an. Als Ziel formuliert Kilburg, dass „möglichst viele junge und ältere Bürger Gefallen daran finden, sich im Freien zu bewegen“. Die Projekte, die eine Kommune angehe, könne sie selbst bestimmen.

Gesundheitsfördernde Initiativen sind gefragt

Bei einer Veranstaltung zum landesweiten Projekt „Rheinland-Pfalz in Bewegung“ habe die ausgebildete Gesundheitswanderführerin Barbara Kobza, die in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal zu Hause ist, den Vorschlag gemacht, eine geführte Gesundheitswanderung in Waldmohr anzubieten. Kilburg wurde bei der Stadt Waldmohr vorstellig. Dort habe sie offene Türen eingerannt, erinnert sie sich. Stadtbürgermeisterin Charlotte Jentsch habe sich sofort bereiterklärt, dieses Anliegen zu unterstützen. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass es früher in Waldmohr einen Trimm-dich-Pfad gab, der eifrig genutzt worden sei. Neue gesundheitsfördernde Initiativen seien auf jeden Fall gefragt. Eine entsprechende Vereinbarung über zwei Kurse Gesundheitswandern und einen Kurs mit Entspannungstechniken wurde geschlossen. Die AOK fördert das Vorhaben komplett.

Gesundheitswandern ist zuerst angesagt. Was hat Leiterin Barbara Kobza vor? Die beim Deutschen Wanderverband ausgebildete Wanderführerin hat eine Zusatzausbildung zur Gesundheitswanderführerin absolviert. Sie berichtet, dass sie ein spezielles Konzept für 3,5 bis vier, maximal sechs Kilometer lange Wanderungen erarbeitet hat. Integriert sind Übungen, die die Mobilität unterstützen, die Koordination trainieren und die Muskeln kräftigen. Auch der soziale Kontext spiele eine große Rolle. Es sei gewünscht, dass die Teilnehmer miteinander ins Gespräch kommen.

An acht Vormittagen

Los geht es mit ein paar Dehnübungen. Danach wird gewandert – auf einer Route im Umkreis von Waldmohr. Geplant ist ein Zeitrahmen von etwa anderthalb Stunden. Die Strecke sei für Untrainierte gut zu meistern. Für Menschen, die auf einen Rollator angewiesen sind oder eine Mobilitätseinschränkung haben, sei die Wanderung jedoch nicht geeignet, sagt Kobza.

Der sich über acht Vormittage erstreckende Kurs beginnt am Donnerstag, 21. Mai. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Mohrmühlweiher (Motschweiher). Anders als bei Kursen der Volkshochschule oder anderen Anbietern bestehe keine Verpflichtung, an allen Kurstagen teilzunehmen. Um jedoch mehr über den Ablauf und den Inhalt zu erfahren, sei es sinnvoll, sich den ersten Termin freizuhalten, betont Kobza. Sie bittet um Anmeldung – „einfach, um einen Überblick zu haben“.

Familienwanderungen im Sommer

An zwei Terminen in den Sommer- und den Herbstferien bietet Barbara Kobza außerdem eine Familienwanderung an – ebenfalls von der AOK gefördert. „Wir werden drei bis vier Stunden unterwegs sein. An verschiedenen Stopps sind die Kinder zum Spielen und zum Studieren der Natur eingeladen. Das Motto des Tages für Kinder, Eltern und Großeltern lautet: „Gemeinsame Zeit in der Natur verbringen.“ Das komme leider oft zu kurz, meint die Wanderführerin.

Ausdrücklich betont Kobza, „dass sämtliche Projekte keine Konkurrenz zum Pfälzerwald-Verein oder den Sportvereinen darstellen“. Nicht zuletzt, weil sie zeitlich befristet seien.

Info

Informationen und Anmeldung zu den Gesundheitswanderungen bei Barbara Kobza, E-Mail: wandern.kobza@online.de.