Etwa 7,8 Kilometer auf und ab durch den Lauterecker Wald ging es am Sonntag bei der vierten Familienrallye von Landkreis und Kreisjugendring.

Entlang der Wanderstrecke gab es sieben Mitmachstationen mit Spielen für die Familie. Trotz grauem Himmel und kühlen Temperaturen war das Interesse wieder sehr groß. Aus dem gesamten Landkreis kamen Familien in regenfester Kleidung und mit Schirmen.

Bereits um 8.53 Uhr machte sich die erste von insgesamt 25 Gruppen auf den Weg. Angemeldet waren 45 Familien mit 90 Erwachsenen und 76 Kindern, die im Sieben-Minuten-Takt nahe der Pfälzerwald-Hütte starteten. Maximal zwei Haushalte durften gleichzeitig beginnen.

Geschick und Ausdauer gefragt

Für die Familien Gräßer aus Gumbsweiler sowie Bartosch aus Haschbach war es bereits die dritte gemeinsame Familienrallye. Bisher seien sie immer von Regen überrascht worden, berichteten die Mütter. Frohen Mutes ging es los, und es sollten ganz andere Aktionen auf die Teilnehmer zukommen als bei den bisherigen Rallyes. Das lag auch daran, dass die Stationen von örtlichen Vereinen und Trägern bestückt wurden. Geschick, Ausdauer und Neugier waren gefragt. Nicht nur die Kleinen hatten ihren Spaß. Hindernisparcours, Eierlauf, Schubkarrenslalom oder Dosenwerfen gab es, aber auch Koordinationsübungen, die Absprachen bedurften, sowie Eisstockschießen.

Die Gräßer-Bartosch-Gruppe, die die Randsportart, die in Rheinland-Pfalz nur noch in Lauterecken praktiziert wird, nicht kannte, stürzte sich direkt voller Begeisterung auf die Stöcke. Nicht nur die drei Jungs waren mit Feuereifer dabei. Schnell zeigt sich, dass die Stöcke mit drei, vier Kilo überraschend schwer sind. Für die jüngeren Teilnehmer waren aber auch leichtere Exemplare aus Holz vorrätig.

Balance aus Wandern und Spielen

Mit einem Stempel, der das Erreichen und Bewältigen der Station dokumentierte, ging es dann tief in den Lauterecker Wald hinein. Erinnerungen an frühere Wandertouren wurden wach, während forschen Schrittes die ersten Kilometer zurückgelegt wurden. Die Stationen waren etwa einen Kilometer Laufstrecke voneinander entfernt, sodass eine gute Balance aus Wandern und Spielen entstand. Die Familien konnten sich auf der Wegstrecke so viel Zeit lassen, wie sie wollten, notfalls wurde an den Stationen auch mal gewartet.

Die abwechslungsreiche Strecke führte bergab, bergauf, es gab geteerte und geschotterte Wege, zwischendurch auch den einen oder anderen etwas matschigen Waldweg – doch das tat der Wanderfreude keinen Abbruch. Wenn überhaupt, dann war es ab und an mal das Schuhwerk, welches für Unmut sorgte. Aber spätestens beim Anblick der nächsten Spielstation waren drückende Schuhe vergessen.

„Lücke entdeckt und geschlossen“

Vorbei am Schützenheim führte der Weg weiter Richtung Friedhof. Den Weg zurück an den Startpunkt versüßten noch die Mitmach-Stationen der Alten-Welt, das Team der Jugendarbeit der Verbandsgemeinde sowie der Pfälzerwald-Verein. Am Ziel angekommen, gab es eine Urkunde. Die Kinder durften sich ein Spiel aussuchen.

Einen Tag vor Schulbeginn hätten manche Familien anderes zu planen, war Kreisjugendpfleger Werner Barthel mit der Teilnehmerzahl sehr zufrieden. Da die Rallyes bisher so gut ankamen und „eine Lücke entdeckt und geschlossen wurde“, wird an der, in der „Not entstandenen“ Familienrallye festgehalten, sind Barthel und Jugendpflegerin Martina Gerhardt sich sicher. In Lauterecken sei die Jugendfeuerwehr, die neben zwei Stationen auch die Strecke abgelaufen sei, als Hauptunterstützer in Aktion getreten.