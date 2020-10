Am vergangen Freitag erreichte uns eine Meldung der Polizei, in der vor falschen Wasserwerken gewarnt wurde, die in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan unterwegs sind und sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Kusel ausgeben (die Meldung dazu gibt es hier). Darin war zu lesen, dass Friedrich Beck, Geschäftsführer der Stadtwerke, gegenüber der Polizei erklärt habe, dass aktuell keine Wasserzähler gewechselt werden. Dies hat Beck inzwischen korrigiert. Demnach werden aktuell sehr wohl Zähler in den Ortschaften der ehemaligen Verbandsgemeinde Kusel kontrolliert und auch weiterhin Wasserzähler gewechselt. Diese Arbeiten werden laut Beck aber nicht von eigenen Mitarbeitern, sondern von der Firma Berkenbusch im Auftrag der Stadtwerke durchgeführt. Die Mitarbeiter der Firma Berkenbusch könnten sich auch mit einem entsprechenden Ausweis der Stadtwerke Kusel ausweisen. Wer dennoch unsicher sei, könne sich den Wechseltermin unter der Telefonnummer 06381 420741 vom technischen Büro der Stadtwerke bestätigen lassen.