Die Mutationen des Coronavirus halten sich vom Landkreis Kusel fern. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, gibt es im Kreis bislang weder einen bestätigten Fall noch einen Verdacht auf eine Infektionen mit den Virusmutationen. Zum Wochenstart wurden der Behörde fünf Neuinfektionen bestätigt. Damit steigt die Anzahl derer, die im Kreis seit Beginn positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet wurden, auf 1566. Davon gelten 1438 Personen als genesen, 58 Menschen sind bisher in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Aktuell sind im Kreis 70 laborbestätigte Corona-Fälle bekannt – drei mehr als am Vortag. Die Fälle verteilen sich auf die Verbandsgemeinden Kusel-Altenglan (27), Lauterecken-Wolfstein (zwölf) und Oberes Glantal (31). Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, liegt bei 25,6. Würden die im Kreis lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte mit eingerechnet, so läge die Sieben-Tage-Rate bei 24,3.

