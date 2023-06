Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Nun steht es fest: Der nächste Europäische Bauernmarkt findet 2024 und 2025 in Konken statt. In einer knappen Entscheidung gab der Gemeinderat am Montagabend grünes Licht. Einige Ratsmitglieder machen sich jedoch Sorgen, ob genügend Helfer für die Großveranstaltung zusammenkommen. Schon jetzt werden helfende Hände sowie Kuchenspenden rekrutiert.

Nach einer Bürgerversammlung Ende März, bei der der Gemeinderat schon eine klare Tendenz für den Europäischen Bauernmarkt am 21. und 22. September 2024 sowie am 20.