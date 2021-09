Die Bürger als Experten sind wieder in Lauterecken gefragt: Die erste Bürgerbeteiligung für die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzepts mit Starkregenmodul findet am Donnerstag, 9. September, statt. Ab 19 Uhr im Veldenzschloss können Bürger und Bürgerinnen über ihre Erfahrungen bei Starkregen und Hochwasser berichten. Das Ingenieurbüro Obermeyer aus Kaiserslautern hat bereits ein 120-seitiges Dokument unter anderem mit möglichen Maßnahmen verfasst. Das Planungsbüro wird die Bürgerbeteiligung leiten und die Erkenntnisse daraus in das Konzept einarbeiten. Die Folgeveranstaltung, die zweite Bürgerbeteiligung, findet voraussichtlich am Donnerstag, 7. Oktober, um 19 Uhr statt.