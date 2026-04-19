Für eine 29-jährige Autofahrerin endete eine Fahrzeugpanne auf der A62 zum Sonntag mit einem Besuch auf der Polizeiwache. Wie die Beamten mitteilen, war die Frau in der Nacht zum Sonntag auf der Autobahn unterwegs, ehe ihr Renault aufgrund eines technischen Defekts auf dem Seitenstreifen landete. Eine Streife der Polizeiautobahnstation habe daraufhin die Gefahrenstelle abgesichert – und Alkoholgeruch von der 29-Jährigen wahrgenommen. Das Ergebnis des Alkoholtests: 1,79 Promille. Laut den Beamten musste die Frau aus dem Kreis Birkenfeld deshalb auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnehmen lassen und ihren Führerschein abgeben. Die Autobahnpolizei ermittele nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.