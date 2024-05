Die DLRG Kusel (Rettungssportabteilung: Kusel KiXXX) hat bei den 41. Landes-Mehrkampf-Meisterschaften (LMM) im Rettungsschwimmen in Bad Kreuznach acht Medaillen und weitere gute Platzierungen erschwommen.

Im Einzelwettkampf gewann Linea Gerdelmann in der Altersklasse 10 weiblich Silber. In der AK 11/12 männlich wurde Tim Baumhardt Vizelandesmeister, auch Philip Krebs erschwamm Silber in der AK 13/14 männlich. Noemi Mostberger wurde in der AK 15/16 weiblich ebenfalls Zweite. Außerdem holte Jessica Grau die Bronzemedaille in der AK 17/18 weiblich. In Podestnähe als Vierte in ihrer Altersklasse schwammen Malte Theiß (AK 15/16 männlich), Luca Weingarth und Vanessa Schultz (AK offen weiblich).

Der Mannschaftswettkampf verlief ebenfalls überzeugend. Die „Mini ChiXXXies“ (AK 10 weiblich) gewannen in der Besetzung Linea Gerdelmann, Julie Klein, Lana von Blohn, Hanna Röttler und Leni Schnitzer) die Goldmedaille. In der Altersklasse 10 männlich erreichten die „Mini DiXXXies“ (Jakob Veit, Fin Baumhardt Luca Geyer, Frieda Gretzschel, Linus Wundsam) den fünften Platz. In der Altersklasse 11/12 männlich belegten die „Junior DiXXXies“ (Tim Baumhardt, Andreas Schwindt, Sophia Wundsam, Clara Hanz, Frieda Schwarz) den sechsten Rang.

Die „DiXXXies I“ (AK 13/14 männlich/Moritz Gerdelmann, Philip Krebs, Mika Hinkelmann, Leo Becker, Miro Kugland) belegten trotz einer Disqualifikation den vierten Platz, während die „DiXXXies II“ (Marie Schneider, Lennox Frank, Lara Schmelzer, Gustav Gretzschel, Joshua Schnitzer) Sechste wurden. Die „Agadir 26 ChiXXXies“ (Altersklasse 15/16 weiblich) mit Noemi Mostberger, Tedi Petrov, Elli Gretzschel, Alina Trautmann und Tara Goossens wurden bereits zum dritten Mal in Folge Landesmeisterinnen. Die „DiXXXies“ (AK 17/18 m/Kennet Kohn, Luca Weingarth, Malte Theiß, David Schwarz, Tim Schmelzer) holten den fünften Rang. Vizelandesmeisterinnen wurde die „ Kusel ChiXXX“ (Vanessa Schultz, Jessica Grau, Lea Lißmann, Julia Bott, Michelle Schäfer) in der offenen Altersklasse weiblich.

Trainerwechsel

Patrick Bott betreute letztmals das jüngere Team. Seine Sportler konnten in den letzten Jahren unter anderem mehrere Medaillen auf deutschen Mehrkampf-Meisterschaften gewinnen. Seine Nachfolge tritt Lea Lißmann an, deren Sportlerinnen den Mannschaftstitel in der AK 10 gewinnen konnten. Andreas Kauf und Marco Schultz kümmerten sich um die älteren Teilnehmer. Als Kampfrichter fungierten Cordula Kohn, Frank Kugland und Tanja Weingarth.

Die jeweils Erstplatzierten (außer AK 10) qualifizierten sich direkt für die 51. Deutschen Meisterschaften im Rettungsschwimmen am 1. und 2. November in Hannover.