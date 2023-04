Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie soll Lauterecken in Zukunft aussehen? Strandbar am Glan, Erlebnisplatz bei den Kleingärten, Marktmeile in der Altstadt – beim Bürgerworkshop „Lauterecken gestalten“ und bei der vorherigen Beteiligung via Postkarten sind viele Ideen für ein integriertes Entwicklungskonzept zusammengekommen. Mit dabei: ganz Neues und Altes, das wieder hergerichtet werden könnte.

„Sie sind Experten für ihre Stadt. Wir haben den Blick von außen“, sagte Roland Kettering vom Planungsbüro BBP aus Kaiserslautern. „Wir wollen ihre Empfehlungen