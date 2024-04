Schluss mit den abgespeckten Varianten, das 69. Winzerfest wird wieder ausgiebig gefeiert. Wer beim ersten großen Festumzug seit 2019 mitmachen will, kann sich bereits melden.

Es ist schon einige Zeit her: Im Jahr 2019 hatte das Winzerfest zum bislang letzten Mal mit allem Drum und Dran gefeiert werden können. Es folgte ein coronabedingter Ausfall, 2021 wurde zwar gefeiert, aber nur in kleinem Rahmen, ohne Zelt. Im Folgejahr verlief das Fest zwar weitgehend normal – jedoch ohne Umzug, weil der Ausbau der B420 seine Schatten vorauswarf. Und 2023 sagte der Ausrichter, der Förderverein der Gemeinde, das Winzerfest wegen eben jenes Straßenausbaus komplett ab. Drei örtliche Vereine stellten kurzfristig eine „To-go“-Version auf die Beine.

In diesem Jahr sind die Vorbereitungen sehr frühzeitig angelaufen – wie damals vom Veranstalter angekündigt, der von ortsansässigen Vereinen unterstützt wird. Schon Anfang März gab es erste Treffen, Vorsitzender Roman Leibrock berichtet von einem „hochmotivierten Planungsteam“ – etwa ein Dutzend engagierter Personen. Gemeinsam werde geplant, um „das Winzerfest wieder dahin zu bringen, wo es immer war. Für Jung und Alt soll es ein tolles Erlebnis werden“. Ortsbürgermeister Peter Stein zeigt sich angetan: „Die machen wie es Messer“, bemüht er einen pfälzischen Vergleich. Tatsächlich steht das Programm Mitte April schon bis auf wenige Kleinigkeiten.

„Voice of Germany“-Kandidat auf der Bühne

Das Zelt wird wie immer auf dem Marktplatz stehen. Zeltwirt ist erstmals Patrick Gaul vom „Dampfenden Gaul“ aus Kusel, der Erfahrung von etlichen Kerwen und Veranstaltungen im Landkreis mitbringt. Gestartet wird traditionell am Freitagabend um 19.30 Uhr mit einem Fackelumzug, begleitet von einem Fanfarenzug. Anschließend wird das Fest offiziell im Zelt eröffnet, und es wird direkt rockig mit AC/ID, einer AC/DC-Tributeband. Eingefleischte Fans der TV-Show „The Voice of Germany“ werden den Sänger der Band kennen: Christian Haas, bekannt als „Keule“, war 2019 Teilnehmer und schaffte es im Team von Rea Garvey bis in die Sing-Offs.

Rockig geht es am Samstagabend weiter mit der Band „Plug-in“, die in der Region von Kerwen kaum mehr wegzudenken ist. Der Sonntag beginnt um 11.30 Uhr im Zelt mit einem Mittagstisch. Danach wird es wahrscheinlich wieder richtig voll in der Doppelgemeinde: Um 14 Uhr startet der Umzug von Hundheim kommend nach Offenbach. Nach der langen Durststrecke soll der Umzug wie gewohnt Tausende Besucher anziehen. Bereits jetzt werden Teilnehmer gesucht. Ein offenes Motto wird es allen Interessenten ermöglichen – ob Verein, Interessengruppe oder privat, sich zu präsentieren. Für die musikalische Begleitung haben unter anderem bereits der Werkvolk Fanfarenzug Bann sowie die Pfälzer Rhythmusfetzer Steinwenden ihr Kommen zugesagt. Sie und weitere Fanfarenzüge sowie Guggemusiker werden im Anschluss im Zelt auftreten. Ab 18 Uhr steht mit „Sergeant“ wieder eine regional bekannte Band auf der Bühne.

Warum die Tombola keinen Sinn mehr ergibt

Am Montag klingt das Fest mit einem Frühschoppen ab 11 Uhr, Mittagstisch und Partymusik mit der Band „West“, die auch schon auf der Kuseler Messe aufspielte, sowie am Abend mit Rockcoverhits der „Boys of 69“ aus. Entlang der Hauptstraße werden über die Festtage Schausteller für Rummelflair sorgen, verspricht Stein. Beispielsweise werden die Klassiker wie Schießbude, Dosenwerfen, Entenangeln oder „Hau den Lukas“ nicht fehlen. Auch das kulinarische Angebot sei gewohnt bunt – von Pizza über Crêpes bis hin zu Würstchen.

Ein Programmpunkt wird jedoch entfallen: Da es kaum noch Geschäfte im Ort gibt, ergebe eine Tombola keinen Sinn mehr, sind sich Leibrock und Stein einig. Ansonsten wird das Fest mit allen gewohnten Höhepunkten aufwarten. Neben Umzugsteilnehmern werden auch Helfer für den Bier- und den Weinstand benötigt. Beide werden betrieben vom Förderverein der Gemeinde und ortsansässigen Vereinen.

Info

Umzugsteilnehmer können sich bereits jetzt bei Roman Leibrock per Whatsapp unter 01520 7976996 oder per E-Mail an romanleibrock@t-online.de melden.