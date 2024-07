Werner Kraut aus Lauterecken ist ein strammer Katholik, besuchte bislang dort jeden Sonntag den Gottesdienst. Bis zum Tag seiner Jubelkommunion im April. Zu der kam es nämlich nicht. Der Pfarrer hatte den 71-Jährigen der Kirche verwiesen. Grund war ein zweifelhaftes „Kompliment“.

In Zeiten, in denen die Kirchenbänke immer leerer werden, möchte man meinen, dass Pfarrer um jeden Besucher froh sind. Nicht so in diesem Fall. Lautereckens