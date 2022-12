Minus acht Grad und Sonnenschein: Ideale Bedingungen herrschen am Sonntagmorgen im Kreis Kusel, als Kinder auf einer zugefrorenen, flachen Wasserfläche Eishockey spielen. In der Westpfalz sind am Sonntagmorgen Kinder und Erwachsene auch mit dem Rodel oder dem Bob auf der Schlittenbahn oder beim Schleimern auf Eisflächen zu sehen. Mit dem Wintervergnügen ist es auch in der Westpfalz vorerst vorbei, denn in der Nacht zum Montag setzt Tauwetter ein. Am Montag soll es dann auch im Pfälzer Bergland um Kusel bis zu 10 Grad warm werden. Das Eishockey-Spiel endete übrigens zehn zu acht für die Blauen - wenige Stunden vor Anpfiff des Endspiels der Fußballweltmeisterschaft in Katar, wo es zu dieser Zeit 33 Grad wärmer ist.