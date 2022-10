Im kommenden Frühjahr dürfte eine Wiese vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Reichweiler ein Blickfang werden. Zahlreiche Kinder haben am Montag mehr als 1200 Blumenzwiebeln, Narzissen und Tulpen, gepflanzt – in Form einer großen Sonne. Die Blumenzwiebeln hat Elaine Neumann gestiftet. Die Leiterin des Trafo-Projektes war vor drei Jahren mit ihrer Familie nach Reichweiler gezogen. Die Spende sei ein Dankeschön für die „herzliche Aufnahme“ in die Dorfgemeinschaft. Mit der Blumensonne soll das Bild jedoch nicht fertig sein. Nächstes Jahr werden Traubenhyazinthen gepflanzt, mit denen Regentropfen nachempfunden werden sollen.