Ein Einbrecher ist am frühen Ostermontag-Morgen in zwei Kneipen in Kusel eingebrochen und hat dabei hohen Sachschaden hinterlassen. Wie die Polizei mitteilt, hat der noch unbekannte Täter in Lokalen in der Bahnhofstraße und der Ringstraße jeweils ein Fenster aufgebrochen und sich so Zutritt verschafft. Die Beute sei nur gering gewesen, der Sachschaden liege jedoch im vierstelligen Bereich, wird berichtet.

Die Ermittler leiteten Strafverfahren ein und sicherten Spuren an beiden Tatorten. Zeugen werden gesucht, nur für das Objekt in der Ringstraße wird ein Tatzeitraum angegeben: zwischen 5.20 und 9.45 Uhr. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, erreicht die Polizei Kusel unter 06381 9190 oder per E-Mail an pi-kusel@polizei.rlp.de.