Die vor drei Jahren gegründete Radsportabteilung des TuS Glan-Münchweiler erntet die ersten Früchte ihrer Nachwuchsarbeit.

Kinder ab dem Vorschulalter gehören zu der Radsportgruppe. Doch nicht Straßenrennen wird mit den kleinen Athleten geübt, sondern Mountainbikefahren durchs Gelände. Am Sonntag fand im saarländischen Eppelborn das zweite Rennen der MTB Saarlandliga statt. Vom TuS waren Nelio Forster, Vito Forster und Simon Harth dabei.

Früh übt sich

Die Kinder gingen in unterschiedlichen Altersklassen an den Start. Der dreijährige Nelio startete als Erster in der U5 und konnte dort auf der 400 Meter langen Runde den ersten Platz einfahren. Ein wenig später gingen Vito Forster (7) und Simon Harth (8) in der Altersklasse U9 an den Start, in der schon zwei Kilometer zurückzulegen waren.

In einem stark besetzten Feld mit 30 Fahrern kam Vito auf Rang fünf und Simon auf Rang 17. Kommendes Wochenende steht das nächste Rennen für die drei Nachwuchssportler in Neunkirchen/Saar auf dem Terminplan.