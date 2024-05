Vieles hängt noch davon ab, wer neuer Trainer wird, aber beim FCK laufen die Planungen für die neue Saison. Die nächsten Entscheidungen sind gefallen. Es gab bis zuletzt viele, die darauf gehofft haben, dass Tymoteusz Puchacz als Profi des 1. FC Kaiserslautern nach dem Sommerurlaub in die Pfalz zurückkehrt. Doch das ist nicht realistisch, das machte Thomas Hengen gegenüber der RHEINPFALZ deutlich. Zu hoch seien die finanziellen Wünsche des Spielers, zu lukrativ die Anfragen, die dem Polen von Erstligaklubs in Deutschland und anderswo vorliegen. Kurzum: Der FCK kann es sich nicht leisten, den in der gerade beendeten Saison von Union Berlin ausgeliehenen Linksfuß dauerhaft zu verpflichten.

