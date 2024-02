Am Dienstleistungszentrum Lauterecken stehen Arbeiten an den denkmalgeschützten Fensterbögen, den Sandsteintreppen sowie eine Überprüfung der Sicherheitseinrichtungen am Personenaufzug an. Hausverwalter ist die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, Eigentümer sind neben der Stadt die Sozialstation Lauterecken-Wolfstein sowie Tim Krause.

Entsprechend ihrer Eigentumsanteile sollen die drei Parteien eine Instandhaltungsrücklage anlegen. Bislang war dies nicht erfolgt. Da nun Sanierungsarbeiten anstehen, soll die Rücklage nun rückwirkend für drei Jahre gebildet werden. Für die Stadt werden jährlich 5086 Euro fällig. Die Kommunalaufsicht habe keine Bedenken geäußert, wurde in der Sitzung des Stadtrats bekannt. Der Rat stimmte zu.