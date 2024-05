Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn ein Stetson auf The Smiths trifft, dann waren bestimmt die Jungs von Trip Westerns am Werk. Die britische Combo verleiht dem amerikanischen Country frischen Wind. Am Samstag waren die Indie-Cowboys im Kinett und hauten mit ihrem Sound tüchtig um die Ohren.

Stellen wir uns doch mal folgendes Szenario vor: Ein Namenloser schlendert an einem glühend heißen Tag über die vertrockneten Straßen der kalifornischen Mojave-Wüste. Seine schmutzige