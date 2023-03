Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zu Beginn des Jahres das Pokalfinale erreicht, aber seither läuft bei der SG GlanAlb in der A-Klasse nicht mehr viel zusammen. Und genau dort könnte die kommende Aufgabe kaum schwieriger sein, geht es doch am Sonntag (15 Uhr) zum Ligazweiten und Aufstiegsaspiranten TuS Schönenberg.

Rückblick: Am Faschingssamstag schlägt die SG GlanAlb den FV Kindsbach mit 6:1, zieht damit in das Kreispokalfinale ein. Dort wartet am 10. April der SV Rodenbach II.

Seither aber will