Eine faustdicke Überraschung in der Mitte, durchaus zu erwartende Ergebnisse im Norden und im Süden: Die Wahl der Oberhäupter verlief nur in einer der vier Städte des Landkreises Kusel wirklich spannend. Eben dort, wo zwei Kandidaten um das Amt wetteiferten – und eine Jahrzehnte währende parteipolitische Vorherrschaft ihr Ende fand.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter