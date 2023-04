Die Volksbank Glan-Münchweiler hat jede ihrer Filialen seit neuestem mit Defibrillatoren ausgestattet. Mit dem medizinischen Gerät kann durch gezielte Stromstöße Herzrhythmusstörungen wie Kammerflimmern beendet werden. Damit Helfer im Notfall schnell eines greifbar haben, sind sie zunehmend auch an öffentlichen Orten zu finden.

In der Hauptstelle der Volksbank Glan-Münchweiler gibt es ein solches Gerät laut Pressemitteilung bereits seit 2007. Nun hat die Volksbank auch in allen anderen jederzeit zugänglichen SB-Bereichen Defibrillatoren angebracht. Damit will sie sicherstellen, dass die Geräte bei medizinischen Notfällen in- und außerhalb der Bank allen Bürgern, Ersthelfern und First-Respondern zur Verfügung stehen. Die Standorte sind in Glan-Münchweiler, Altenglan, Herschweiler-Pettersheim, Miesau, Nanzdietschweiler, Niedermohr, Ramstein-Miesenbach, Schönenberg-Kübelberg, Steinwenden und Landstuhl.