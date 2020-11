Am Dienstag sind zwei Corona-Infizierte aus dem Landkreis Kusel verstorben. Damit hat die Pandemie in der Region bereits neun Menschen das Leben gekostet.

Die beiden Todesopfer kommen aus den Verbandsgemeinden Oberes Glantal und Lauterecken-Wolfstein. Das Gesundheitsamt meldet 20 Neuinfektionen. Aktuell sind 400 Bewohner des Landkreises infiziert. Sie verteilen sich wie folgt: 186 Oberes Glantal, 113 Lauterecken-Wolfstein, 101 Kusel-Altenglan.

260 Personen gelten als genesen. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Infizierten der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, ist leicht von 225 auf 227,9 gestiegen.

Intensivstationen füllen sich

In Kaiserslautern meldet das Westpfalz-Klinikum am Dienstagvormittag 37 (Vortag 35) Coronapatienten auf der Isolierstation und 16 (14) Patienten auf der Intensivstation. Davon wurden neun invasiv beatmet. In Kusel gab es 17 (18) Coronapatienten auf der Isolierstation und drei (drei) Patienten auf der Intensivstation. Alle drei wurden invasiv beatmet.

Sieben Schulen betroffen

In vier Seniorenheimen im Kreis sind derzeit 98 Personen positiv getestet, davon 67 Bewohner und 31 Mitarbeiter. Es gibt sieben positive Fälle an vier Schulen (IGS Schönenberg-Kübelberg, Siebenpfeiffer-Gymnasium Kusel, Realschule plus Altenglan und Paul-Moor-Schule). Außerdem gibt es vier Infektionen an drei Grundschulen (Wolfstein, Nussbach, Schönenberg-Kübelberg) und zwei Kitas.