Der Kreisverwaltung sind am Dienstag sechs neue Corona-Infektionen gemeldet worden – je zwei in den Verbandsgemeinden Oberes Glantal, Kusel-Altenglan und Lauterecken-Wolfstein. Dadurch steigt die Anzahl der Menschen, die sich seit dem Ausbruch der Pandemie mit dem Virus infiziert haben, auf 1489. Wie die Kreisverwaltung weiter mitteilt, sind aktuell 108 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt, 45 in der VG Oberes Glantal, 27 in der VG Kusel-Altenglan und 36 in der VG Lauterecken-Wolfstein. Der Inzidenzwert, der die Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage, gerechnet auf 100.000 Einwohner, angibt, liegt aktuell bei 59,8. Würde man die im Kreis gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte berücksichtigen, so läge die Sieben-Tage-Rate bei 56,6.

