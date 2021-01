Vier Corona-Neuinfektionen gibt es seit Mittwoch im Landkreis. Das hat die Kreisverwaltung am Donnerstag mitgeteilt. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis liegt bei 1500. Drei neue Fälle gibt es in der Verbandsgemeinde (VG) Kusel-Altenglan, einer in der VG Lauterecken-Wolfstein. 55 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Als genesen gelten 1337 Personen, das sind neun mehr als am Mittwoch. 108 Personen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 48 in der VG Oberes Glantal, 23 in der VG Kusel-Altenglan und 37 in der VG Lauterecken-Wolfstein. Der aktuelle Inzidenzwert – also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der zurückliegenden sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner – ist auf 44,1 gesunken. Würden die im Landkreis lebenden Mitglieder der US-Streitkräfte berücksichtigt, so läge die Sieben-Tage-Rate bei 41,8.