Zwei Corona-Neuinfektionen in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan hat das Gesundheitsamt Kusel am Dienstagnachmittag gemeldet. Damit steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis auf 1664. Der aktuelle Inzidenzwert – die Anzahl der Corona-Neuinfektionen in den zurückliegenden sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – im Landkreis Kusel beträgt 52,7 und liegt damit am dritten Tag in Folge über 50, was weitere Einschränkungen bedeuten kann. Werden die im Landkreis gemeldeten Bürger der US-Streitkräfte in die Berechnung mit einbezogen, liegt der Inzidenzwert bei 49,9. Aktuell sind 64 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt: 13 in der Verbandsgemeinde (VG) Oberes Glantal, 38 in der VG Kusel-Altenglan und 13 in der VG Lauterecken-Wolfstein. Als genesen gelten 1541 Personen, davon leben 673 in der VG Oberes Glantal, 499 in der VG Kusel-Altenglan und 369 in der VG Lauterecken-Wolfstein. Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorbenen Personen liegt weiterhin bei 59.