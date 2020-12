Am Mittwoch hat die Kreisverwaltung zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet. Die Zahl der in Folge einer Covid-Erkrankung Verstorbenen steigt somit auf 40. Bei den Betroffenen handele es sich um zwei ältere Personen aus der Verbandgemeinde Lauterecken-Wolfstein.

Insgesamt gibt es neun Neuinfektionen im Landkreis. Drei neue Fälle in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal und sechs Fälle in Kusel-Altenglan. Damit sind mittlerweile 1006 Menschen im Landkreis positiv auf Corona getestet worden.

Aktuell sind 242 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt, 160 im Oberes Glantal, 38 in Kusel-Altenglan und 44 in Lauterecken-Wolfstein. Als genesen gelten 724 Personen im gesamten Landkreis.

Der aktuelle Inzidenzwert für den Landkreis, also die Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage gerechnet auf 100.000 Einwohner, beträgt im Landkreis Kusel aktuell 115,4 – nach 135,3 am Vortag. Unter Berücksichtigung der im Landkreis gemeldeten U.S. Streitkräfte liegt der Wert bei 109,2.