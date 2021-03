Die Kreisverwaltung meldet am Mittwoch zehn Corona-Neuinfektionen. Damit steigt die Anzahl derjenigen auf 1674, die seit Beginn der Pandemie positiv auf das Coronavirus getestet wurden. 1541 Personen gelten als genesen, 59 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Die 74 aktiven Corona-Fälle verteilen sich aufs Obere Glantal (14), die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan (43) und die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein (17). Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, steigt auf 57, unter Einberechnung der im Kreis lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte liegt der Wert bei 54.

Da am Mittwoch die Sieben-Tage-Rate zum vierten Mal in Folge über einem Wert von 50 lag, hätten die Einzelhändler eigentlich ihre Geschäfte wieder schließen und zum Termin-Shopping zurückkehren müssen. Dem ist aber nicht so. Grund: Der Kreis hat eine Vereinbarung mit dem Land getroffen, wonach der Inzidenzwert unter Einberechnung der US-Streitkräfte maßgeblich ist. Folge: Da am Dienstag der Wert bei 49,9 gelegen hatte, beginnt am Mittwoch das Zählen erneut.

Unterdessen hat die Kreisverwaltung angekündigt, die Öffnungszeiten des Schnelltestzentrums im Jugendhaus Schönenberg-Kübelberg auszuweiten. Tests sind dort dienstags, donnerstags und samstags von 9 bis 12 Uhr sowie nun auch freitags (ab 2. April) zwischen 17 und 19 Uhr möglich.

